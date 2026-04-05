Video: así fue la maniobra de despegue del Boeing 787 de Aeroméxico que estuvo en Mar del Plata

El aeropuerto internacional Astor Piazzolla de Mar del Plata, alternativa de la estación aérea de Ezeiza, vivió una jornada histórica el viernes cuando recibió un Boeing 787 de la aerolínea Aeromexico.

Tal como se informó, la nave aterrizó en la pista local a las 22:03 y volvió a despegar a las 0:17 del sábado. Proveniente de Ciudad de México y con 89% de ocupación, en el avión viajan 217 pasajeros.

El avión debió desviar su rumbo por las fuertes tormentas que afectaban a la zona sur de Buenos Aires y particularmente al partido de Ezeiza, donde debía aterrizar. La situación generó sorpresa en Mar del Plata ya que se trató de la primera vez que un avión de estas características opera en la ciudad.

Cabe resaltar que el aeropuerto Astor Piazzolla solo tuvo tres aterrizajes en la jornada del viernes: al improvisto vuelo de Aeromexico se le sumaron dos Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que tocaron pista a las 09:16 y a las 21:25, respectivamente.

Así, Mar del Plata se suma al selecto grupo de aeropuertos argentinos que recibieron al menos una vez un Boeing 787 Dreamliner: Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Resistencia, Rosario, Tucumán y Ushuaia ya habían dado cuenta de sus capacidades operativas.

El Boeing 787 Dreamliner es uno de los modelos más modernos del mundo. Tiene capacidad para 300 pasajeros y una longitud de unos 60 metros.