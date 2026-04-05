¿Mamá estás bien?: la desesperada pregunta de un bebé de dos años tras ser víctima de un intento de robo

Un nene de dos años y su mamá habían llegado a la casa de un familiar sin imaginar que en cuestión de segundos todo se iba a convertir en una escena de terror. Cuatro motochorros aparecieron, los amenazaron, golpearon y trataron de robarse el auto.

El ataque se produjo cerca de las 20, cuando la mujer estacionó el vehículo en la entrada de una vivienda donde se encontraba la tía del nene esperando para darles la bienvenida. De repente, dos motos frenaron e increparon a la familia. Los gritos desesperados alertaron a los vecinos que salieron en su auxilio.

El hecho ocurrió a fines de marzo, pero las imágenes de la cámara de seguridad del frente de la casa se difundieron semanas después. “Hola mi amor, ¿le compraste las cositas a la tía?”, fue la frase que abrió la escena, segundos después dos motos habían irrumpido en cuadro.

De los atacantes, uno se había abalanzado sobre la conductora, que había intentado defenderse a las patadas mientras escuchaba la exigencia repetida: “Dame la llave, dame la llave”. En medio del forcejeo, la escena había escalado a un nivel aún más desesperante. Otro ladrón había intentado abrir la puerta trasera, justo donde estaba el nene. La reacción de la madre había sido inmediata: “¡Dejalo, dejalo, salí!”, había gritado.

La tía del niño golpeó fuertemente la puerta para alertar a los familiares que estaban en el interior de la casa. Con lo puesto salieron a correr a los delincuentes, junto con los vecinos que habían presenciado la escena. Finalmente, los motochorros escaparon con las manos vacías.

En el final de la grabación se escucha el llamado a la policía y las palabras de la víctima que acusaba un golpe en la mandíbula. Con miedo, en shock y mucha confusión, el nene preguntó bajito: “¿Mamá está bien?.