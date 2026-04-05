Otra jornada fresca en Mar del Plata: ¿cuál será la temperatura máxima?
El Servicio Meteorológico Nacional anunció un día típico de otoño para este domingo de Pascuas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El pronóstico para este domingo en Mar del Plata anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C, marcando un escenario típico de otoño en la ciudad.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad del 0% en todas las franjas horarias, lo que garantiza condiciones estables para actividades al aire libre.
El viento soplará leve a moderado, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Durante la mañana predominará del sector sur, rotando hacia el este por la tarde y finalmente al noreste durante la noche. No se esperan ráfagas significativas.
Para los próximos días, se anticipa un leve ascenso de la temperatura, con máximas que podrían acercarse a los 19°C, manteniendo condiciones similares de estabilidad y nubosidad variable.
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