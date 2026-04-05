Otra jornada fresca en Mar del Plata: ¿cuál será la temperatura máxima?

El pronóstico para este domingo en Mar del Plata anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C, marcando un escenario típico de otoño en la ciudad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad del 0% en todas las franjas horarias, lo que garantiza condiciones estables para actividades al aire libre.

El viento soplará leve a moderado, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Durante la mañana predominará del sector sur, rotando hacia el este por la tarde y finalmente al noreste durante la noche. No se esperan ráfagas significativas.

Para los próximos días, se anticipa un leve ascenso de la temperatura, con máximas que podrían acercarse a los 19°C, manteniendo condiciones similares de estabilidad y nubosidad variable.