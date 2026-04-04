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¿Lo viste? Un arcoíris de película sorprendió a los marplatenses en la costa

Esta tarde el cielo de la ciudad mostró una postal impresionante, que cautivó tanto a vecinos como a turistas en las playas.

Un arcoíris de película sorprendió a los marplatenses en la costa. Foto: Vicky Prieto

4 de Abril de 2026 18:45

Por Redacción 0223

PARA 0223

Hoy Mar del Plata vivió un verdadero espectáculo a cielo abierto. Sobre la costa se formó un arcoíris de colores sumamente nítidos que se extendía sobre todo el mar, generando un paisaje digno de postal.

Foto: Vicky Prieto

Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos y registros de los vecinos que estaban en la playa y advirtieron la belleza del cielo. En la zona norte de la ciudad, un vecino grabó un video a metros de los acantilados, donde se puede apreciar el arcoirís de principio a fin.
 


Otros vecinos registraron imágenes en la zona de la Perla, a los pies de las playas Alfonsina y Saint Michel. Este tipo de arcoíris, tan definido sobre el mar, no es para nada habitual en Mar del Plata, por lo cual el fenómeno resulto más llamativo todavía.
 

Foto: Vicky Prieto

Foto: Vicky Prieto

Definitivamente, la naturaleza siempre puede regalar sorpresas. Para todos los marplatenses y turistas que paseaban por la costa, tenía  preparado un momento de calma para contrastar con el ruido de la ciudad.

 

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