¿Lo viste? Un arcoíris de película sorprendió a los marplatenses en la costa
Esta tarde el cielo de la ciudad mostró una postal impresionante, que cautivó tanto a vecinos como a turistas en las playas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Hoy Mar del Plata vivió un verdadero espectáculo a cielo abierto. Sobre la costa se formó un arcoíris de colores sumamente nítidos que se extendía sobre todo el mar, generando un paisaje digno de postal.
Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos y registros de los vecinos que estaban en la playa y advirtieron la belleza del cielo. En la zona norte de la ciudad, un vecino grabó un video a metros de los acantilados, donde se puede apreciar el arcoirís de principio a fin.
Otros vecinos registraron imágenes en la zona de la Perla, a los pies de las playas Alfonsina y Saint Michel. Este tipo de arcoíris, tan definido sobre el mar, no es para nada habitual en Mar del Plata, por lo cual el fenómeno resulto más llamativo todavía.
Definitivamente, la naturaleza siempre puede regalar sorpresas. Para todos los marplatenses y turistas que paseaban por la costa, tenía preparado un momento de calma para contrastar con el ruido de la ciudad.
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