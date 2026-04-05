Robó una bicicleta de la puerta del local, se cayó y lo atraparon

Un hombre de 33 años que el sábado a la tarde robó la bicicleta que un adolescente dejó unos segundos en la puerta de un local en el barrio El Progreso fue aprehendido a diez cuadras del lugar por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La primera secuencia del hecho quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona de Talcahuano y Fortunato de la Plaza y permite ver como el imputado se acerca caminando y toma la bicicleta apoyada contra la pared. Si bien se cae apenas se sube, se reincorpora y toma la avenida mientras el damnificado sale corriendo del local.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que tras el llamado al 911 el sujeto fue interceptado por personal policial en inmediaciones de la avenida Peralta Ramos y Tripulantes del Fournier, a unas diez cuadras del lugar y trasladado a la comisaría quinta.

Tiene 33 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro ordenó la formación de causa por hurto en grado de tentativa y su traslado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.