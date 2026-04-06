La sorprendente recreación de Cerati en Mar del Plata: "Verlo tan real dejó a la gente impactada"

"Un hito, un antes y un después", así describió el productor del espectáculo, Fernando Castellanos, al impresionante recital de Soda Stereo en Mar del Plata, donde la recreación de Gustavo Cerati le puso la piel de gallina a las 7.000 personas que asistieron al Polideportivo Islas Malvinas. "Si no te cuentan que no está, realmente no lo creerías", remarcó.

Para el representante de la productora de Destino Arena, "haber traído a Soda después de 30 años fue un esfuerzo enorme", considerando que se trata de "un show muy caro" y "los costos de producción por el estándar tecnológico" lo transforman en un recital "con rentabilidad mínima".

Entonces, debido a la ineficiencia económica, aseguró que "es más lo que uno hace por la ciudad y por la gente que por el show mismo", que significó todo un desafío para los organizadores, quienes recrearon a Gustavo Cerati en el escenario.

El espectáculo inmersivo combinó tecnología avanzada con la presencia virtual de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

"Ese fue el mayor desafío, después la voz en escena puede variar, pero ponerlo arriba del escenario y verlo tan real es algo que dejó a la gente impactada y emocionalmente tocada", expresó Castellanos, quien para aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir, explicó: "Lo que es la parte musical, es Soda Stereo. Que no esté Gustavo físicamente no cambia absolutamente nada la parte musical, y si no te cuentan que no está, realmente no lo notás. Entonces, si no lo ves, no lo podés entender".

Además, para esa porción de público que se quedó con las ganas de presenciar semejante show, adelantó que "es un hecho que en enero" lo van a replicar en la ciudad, después del éxito conseguido el viernes pasado en un Polideportivo Islas Malvinas colmado.

En paralelo, acerca de lo que demandó llevar a cabo esta innovadora propuesta, el productor contó que vinieron más de diez camiones con equipos desde Buenos Aires y que "trabajaron de forma directa más de 400 personas porque el montaje fue realmente muy grande", y requirieron "gente de técnica, de carga y descarga, gastronomía y seguridad, todo en un mismo día".

"La gente salió muy emocionada, feliz y contenta. El polideportivo con su nueva gestión nos dio lugar como productora para poner un show tan grande e importante como Soda Stereo, que está a la altura de los estándares internacionales", valoró.

Incluyó himnos como "Nada Personal", "Prófugos", "Ciudad de la Furia" y el cierre con "De música ligera".

En última instancia, se refirió a la girda denominada Ecos, a la que definió como "un show y un concierto", y aclaró que "la gente tiene que esperar las dos cosas: la parte de tecnología y de la música original con Charly Alberti y Zeta Bosio, que son dos pilares fundamentales de la banda".

"Quizás hoy no se dimensione, pero el show tecnológico que vimos el último viernes es la primera vez que se ve en esta ciudad. Es un hito, un antes y un después, como cuando vino Freddie Mercury con Queen al estadio Mundialista. Eesto se va a dimensionar dentro de un tiempo", sentenció Castellanos al prestigiar el espectáculo que emocionó e impactó a los fanáticos del histórico grupo de rock nacional.