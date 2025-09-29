Soda Stereo anunció su vuelta "gracias a la tecnología": cuándo y dónde será el show

Soda Stereo anunció a través de sus redes sociales que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti volverán a encontrarse en un show el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación, facilitada "gracias a la tecnología", promete ser una experiencia única y cargada de emociones.

Este lunes se develó el misterio que habían generado los carteles en las calles porteñas y las publicaciones que encendieron las especulaciones de los fanáticos: el histórico trío del rock nacional presenta “Ecos”.

"Momentos que se graban en la piel y permanecen en la memoria con sus propios latidos. Para millones de personas, Soda Stereo es más que música. Es una conexión colectiva que no reconoce fronteras ni edades", expresaron desde el sitio web de la banda.

Al mismo tiempo, el comunicado revela los motivos detrás del regreso de Soda a los escenarios: "No basta con escuchar una canción o contemplar la luz de una pantalla. El verdadero encuentro sucede frente al escenario: allí la música se expande y se transforma en identidad compartida. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y sigue uniendo generaciones con sus canciones, hará vibrar a sus fans en un espectáculo que desafía al tiempo".

Cómo conseguir las entradas

Según informó la propia banda en sus redes, este martes 30 de Septiembre a las 10am comenzará la preventa exclusiva con tarjetas de crédito Visa del Banco Galicia, con seis cuotas sin interés, hasta agotar stock.

Una vez que se agote dicha cantidad de entradas, se procederá con la venta general. Todas las instancias de venta serán por la página oficial del Movistar Arena.

Todavía no se comunicó si habrá nuevas fechas, por lo que, a priori, esta se presenta como la única oportunidad de volver a ver en vivo a la icónica banda del rock nacional. No obstante, la gran expectativa que se está gestando a su alrededor indica que, tras agotar entradas,