Cómo comprar las entradas de BTS, las fechas de los shows y precios

BTS, la reconocida banda de K-pop, realizará dos presentaciones en Argentina los días 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Los fanáticos ya pueden acceder a la preventa de entradas a partir del mediante el sitio oficial de AllAccess.

La venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 10 horas, también a través de AllAccess. Para adquirir las entradas, los interesados deben ingresar al portal, crear una cuenta o iniciar sesión, y seleccionar uno de los dos shows disponibles.

Para la preventa, es imprescindible utilizar el ARMY MEMBERSHIP NUMBER, un código de nueve dígitos que comienza con 'BA', siempre y cuando el usuario se haya registrado previamente en la plataforma Weverse.

El proceso de compra incluye la selección del método de pago, la revisión de los datos y la confirmación final. Además, es necesario realizar una verificación adicional mediante un código de seis dígitos que aparece en el resumen de la tarjeta utilizada. Este código puede tardar hasta 72 horas hábiles en llegar y debe ser ingresado en un plazo máximo de 10 días para evitar la cancelación automática de la compra.

Entre las opciones disponibles, se ofrece un paquete especial llamado Soundcheck Experience, cuyo costo es de $1.560.000 pesos. Este paquete brinda acceso exclusivo a la prueba de sonido de los recitales, una experiencia única para los seguidores más apasionados.