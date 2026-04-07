Por la crisis económica cerró un famoso bar: apareció empapelado de la noche a la mañana

En los últimos días los vecinos de Comodoro Rivadavia se encontraron con el local gastronómico Zavad Bar & Food completamente empapelado. El reconocido bar ubicado en el centro de la ciudad decidió cerrar sus puertas como consecuencia del impacto de la crisis económica que atraviesa el país.

Sin previo aviso, el local sobre la calle 25 de Mayo a pocos metros de la Terminal, apareció con un aspecto muy distinto al habitual. El espacio se presentaba en las redes sociales como “la nueva tendencia en coctelería y espacio gastronómico en Comodoro Rivadavia”, y había logrado conquistar a locales y visitantes con su propuesta.

Su ubicación estratégica le había permitido sostener una fuerte presencia durante largos años. El cierre de este local vuelve a poner en foco la delicada realidad que atraviesan numerosos comercios gastronómicos a lo largo y lo ancho del país. En un contexto económico complejo, cada vez son más los emprendimientos que enfrentan dificultades para sostener costos operativos, alquileres y personal.

Por ahora no transcendió información oficial por parte de los responsables del emprendimiento sobre el futuro del espacio. Los habitúes esperan que Zavad pueda abrir en otro sitio o que el local se pueda reinventar.