Presentan proyecto para implementar un cambio drástico en la rotonda de Constitución y la costa

La rotonda de Constitución concentra un alto flujo de tránsito y es escenario frecuente de maniobras riesgosas.

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante busca modificar la circulación en la rotonda de avenida Constitución y la costa, uno de los puntos más transitados de la zona norte de Mar del Plata. La iniciativa apunta a prohibir el ingreso de vehículos desde el carril externo de la avenida Félix U. Camet en sentido norte, una maniobra que hoy genera situaciones de riesgo vial.

La propuesta, impulsada por el concejal Diego García de Unión por la Patria, se fundamenta en la complejidad del tránsito en ese sector, donde confluyen la ruta provincial 11, la avenida Constitución y una alta circulación de autos particulares, transporte público y vehículos de carga, especialmente durante la temporada turística.

Según se detalla en el proyecto, los vehículos que avanzan por el carril externo -del lado de la costa- pueden ingresar a la rotonda cruzando el flujo del carril interno, una maniobra que incrementa el riesgo de siniestros.

El proyecto apunta a ordenar la circulación y evitar cruces peligrosos desde el carril externo.

En ese sentido, la ordenanza propone directamente impedir ese acceso. De aprobarse, quienes circulen por ese carril deberán anticipar el giro hacia avenida Constitución en cruces semaforizados previos o posteriores, como los de Florisbelo Acosta o Joaquín Acevedo.

Además de la restricción, el proyecto incluye una serie de intervenciones a cargo del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Entre ellas, se prevé reforzar la señalización horizontal y vertical, instalar elementos físicos que separen carriles, mejorar la iluminación y colocar demarcación reflectiva en la zona.

Otra de las medidas contempladas es la prohibición de estacionamiento sobre el sector costero del carril externo en el tramo previo a la rotonda, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la anticipación de los conductores.

El concejal Diego García impulsa la iniciativa para modificar la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

También se establece la necesidad de readecuar las paradas de colectivo de las líneas que circulan por la zona -221, 555 y 581- para compatibilizar su funcionamiento con la nueva organización del tránsito.

El proyecto retoma antecedentes de un expediente presentado en 2025, en el que el Emvial ya había advertido que la demarcación por sí sola no alcanza para impedir ese tipo de maniobras, y que era necesaria una ordenanza específica para avanzar con restricciones efectivas en la circulación.