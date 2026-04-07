Fuerte reclamo de la AJB Mar del Plata: advierten que hay 300 trabajadores judiciales bajo la línea de pobreza

En la provincia de Buenos Aires, la cifra se elevaría a 6 mil judiciales. Foto archivo.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) anunciaron una serie de medidas de protesta, exigiendo “soluciones urgentes” a la Suprema Corte. Denuncian el "incumplimiento" del máximo tribunal de compromisos de mejora de la carrera judicial y el deterioro de las condiciones laborales.

A través de un comunicado, la entidad gremial sostiene que “son 6.000 los empleados judiciales bajo la línea de pobreza en toda la Provincia” y en Mar del Plata, estiman, “hay entre 250 y 300 trabajadores” en las mismas condiciones salariales.

En ese marco, confirmaron protestas para este miércoles 8 de abril, desde las 10 en el Fuero de Familia de Mar del Plata y en otras sedes, en simultáneo con las otras 19 departamentales judiciales de la Provincia. Para el miércoles 15 de abril está prevista una movilización a la Corte en La Plata.

Bajo las consignas de “carrera judicial, seguridad y crisis de infraestructura”, la jornada se desarrollará con diversas modalidades según cada departamental incluyendo asambleas, recorridas y actividades de difusión para visibilizar la problemática ante la sociedad.

Principales reclamos de la AJB

- Carrera Judicial: Exigen la implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y el pago de la permanencia en todos los cargos del escalafón.

- Jubilados/as: Demandan una solución definitiva para que jubilados/as y pensionados/as puedan percibir las subcategorías correspondientes al Acuerdo 4093.

- Mesas Técnicas: Solicitan la institucionalización de la mesa técnica de carrera judicial para reformas integrales y la creación de una mesa específica para abordar los graves problemas de infraestructura que afectan a las dependencias.

- Se reclama la cobertura de todos los cargos vacantes en las dependencias judiciales

- Seguridad: Reclaman respuestas ante los episodios de inseguridad en las sedes judiciales.

- Jornada Laboral: Solicitan el respeto de la jornada laboral establecida.