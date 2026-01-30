Fundación Clínica 25 de Mayo y Clínica 25 de Mayo celebran las capacitaciones del personal durante 2025 y reafirman su compromiso con la formación continua

La Clínica 25 de Mayo y la Fundación Clínica 25 de Mayo continúan fortaleciendo su compromiso con la excelencia, la calidad y la atención humanizada a través de la formación continua de sus profesionales. Durante el año 2025, numerosos integrantes del equipo de salud alcanzaron nuevos hitos académicos que impactan de manera directa en la calidad de atención brindada a los pacientes y consolidan a la institución como un referente en el ámbito sanitario.

En el área de Cuidados Críticos, la Clínica celebra con orgullo la formación de profesionales altamente especializados. La Licenciada Melisa Mingozzi culminó la Maestría en Cuidados Críticos, mientras que el Licenciado Leandro Torres obtuvo el título de Especialista en Cuidados Críticos, fortaleciendo un sector clave para la atención de pacientes de alta complejidad y reafirmando el valor del conocimiento avanzado aplicado a la práctica clínica.

Asimismo, la institución reconoce a los profesionales que durante este año finalizaron la Licenciatura en Enfermería, un logro que representa un crecimiento significativo tanto a nivel personal como institucional. Virginia Gómez, Gastón Iñiguez, Micaela Gordziejzuk, Nataly Villarreal, Lucía Carmona, Omar Antonio, Pamela Medina, Eugenia Mansilla, Jimena Tomás, Mailén Lara, Marta Delgado y Anahí Castaño forman parte de este grupo que continúa elevando los estándares de cuidado y profesionalismo del equipo de enfermería.

En el área quirúrgica, la Clínica destaca la obtención del título de Licenciadas en Instrumentación Quirúrgica por parte de Micaela Heim, Andrea Herrera, Marisel Visconti y Karen Navarro. Su formación contribuye de manera directa a la seguridad del paciente y al correcto desarrollo de los procedimientos quirúrgicos, pilares fundamentales de la calidad asistencial.

Por su parte, el sector de Esterilización, esencial para la seguridad y el control de infecciones, suma nuevas profesionales licenciadas. Tamara Ruiz Díaz, Betiana Ardiles y Adriana Montes de Oca completaron la Licenciatura en Esterilización, reforzando un área estratégica para el funcionamiento integral de la institución y la prevención de riesgos.

Estos logros académicos reflejan una cultura organizacional que promueve el crecimiento permanente, la actualización profesional y el compromiso con el cuidado responsable de la salud. Al acompañar y reconocer el esfuerzo de su equipo, la Clínica 25 de Mayo continúa construyendo un modelo de atención basado en el conocimiento, la calidad y el valor humano.

Desde la Clínica 25 de Mayo y la Fundación Clínica 25 de Mayo agradecemos y felicitamos a cada uno de los profesionales que, con esfuerzo, compromiso y vocación, alcanzaron nuevos logros académicos durante este año. Su crecimiento profesional fortalece a nuestros equipos y se traduce en una mejor atención para cada paciente.

De este modo, la institución comienza un nuevo año reafirmando su propósito: brindar una atención de excelencia, sostenida por profesionales capacitados, comprometidos y en constante evolución.