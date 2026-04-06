Empezó la campaña contra el cáncer de cuello de útero: cómo hacerse el control sin turno previo

El servicio de ginecología del nosocomio regional comenzó este lunes con una semana de concientización y controles sin turnos previos. Los estudios que se realizarán serán el Papanicolau, para mujeres de entre 25 y 65 años, y test de HPV a partir de los 30 por demanda espontánea en el Consultorio de Ginecología de 8 a 10 horas.

La campaña y las atenciones médicas para controles estará a disposición, sin turno previo, del 6 al 10 de abril inclusive. El cáncer de cuello de útero es el cuarto que afecta a las mujeres y el segundo ginecológico luego del cáncer de mama. "Es una enfermedad que está causada, o el gran responsable, en más del 90% de los casos, es el virus del HPV, que afecta tanto a hombres como a mujeres una vez que empezamos a tener relaciones sexuales", expresó la Doctora Lorena Carcellier, a cargo del consultorio de patología cervical.

Cómo trabajan en el Higa contra las enfermedades sexuales

​El consultorio especializado de patología del tracto inferior y colposcopia funciona no solamente para el tratamiento de cáncer de cuello de útero, sino también vulva, vagina y perianal. Trabaja de lunes a viernes en el turno mañana de forma interdisciplinaria con el servicio de oncología, con ateneos interdisciplinarios y en conexión con las salas de Coloproctología o Infectología, según requiera el caso. Recibe derivaciones de toda la costa y centros de salud municipales cuando se detectan lesiones patológicas o positivas y se requiere de alta complejidad para realizar colposcopias, biopsias, tratamientos y procedimientos quirúrgicos.

El frente del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

​Cada año el Servicio de Ginecología realiza esta actividad en pos de concientizar sobre la importancia de los controles ginecológicos. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se puede prevenir mediante los controles, reforzando la inmunidad con la vacuna del HPV a los 11 años en niños y niñas y mediante la detección a tiempo de estas lesiones premalignas a través del test de HPV después de los 30 años y el Papanicolau en todas las edades.