Perdió el control del furgón y se estrelló contra una casa: deberá pagar más de 13 millones de pesos

El conductor de un furgón que en agosto de 2023 protagonizó un siniestro vial en la zona de Punta Mogotes y provocó daños en un inmueble y un rodado deberá pagar más de 13 millones de pesos a la dueña de casa.

Se incrustó en la casa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la avenida Mario Bravo al 1600 cuando un furgón Mercedes Benz Sprinter conducido por J.L.D.R. embistió el portón del garaje, derribó parte del mismo, rompió la medianera, dañó el portón, el cableado eléctrico, la alarma y aplastó un vehículo Chrysler Jeep Renegade.

Si bien la compañía de seguros del conductor se presentó en el expediente, el 20 de marzo de 2024 se solicitó la declaración de rebeldía del demandado y ante el vencimiento del plazo legal sin que hubiera contestado la demanda ni comparecido a derecho, se lo declaró de esa manera.

Se resolvió la semana pasada.

En la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N°3 a la que tuvo acceso 0223 quedó claro que la demandante cobró por parte de sus compañías de seguro los montos acordados en la póliza de hogar y de auto, pero que esos pagos no extinguieron la obligación de J.L.D.R. ni de su aseguradora.

Entre las sumas asignadas por desvalorización del rodado, privación de uso de vehículo, costo del tratamiento psicológico, costo de reposición de alarma y daño moral, el Juez Luis Benvenuto Vignola hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por S.C. contra J.L.D.R. y lo condenó a abonar dentro del término de diez días la suma de $13.122.990,26 más intereses.