Lo condenaron por un accidente y un robo: le decomisaron el auto

La Cámara de Apelación y Garantías rechazó el pedido de la defensa de un hombre condenado por los delitos de robo y lesiones culposas y dejó firme el decomiso del rodado empleado tras no advertir irregularidades en la decisión que tomó la Justicia Correccional ante el pedido del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso este medio, A.E. P. fue condenado a la pena única de dos años de prisión de efectivo cumplimiento y cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos automotores por resultar autor jurídicamente responsable de los delitos de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor y darse a la fuga, coautor del delito de robo y autor del delito de robo.

Se confirmó la resolución inicial.

En noviembre del año pasado, la defensa a cargo del abogado penalista Pablo Carmona solicitó la restitución del vehículo marca que se encontraba secuestrado mientras que la fiscalía interviniente argumentó que el rodado en cuestión había sido utilizado para cometer un delito y que por eso debía ordenarse su decomiso.

El Juez en lo Correccional acogió el pedido del Fiscal y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Penal, dispuso el decomiso del automóvil por lo que la defensa argumentó que no resultaba procedente dado que de la sentencia condenatoria no surgían elementos que le atribuyan responsabilidad.

Los Jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto señalaron que el planteo no podía prosperar porque el rodado fue empleado para cometer dos de los delitos por los quE fue condenado.

Lo dispuso la Sala III.

“El decomiso dispuesto por el a quo resulta adecuado conforme lo establece el artículo 23 del Código Penal, no advirtiéndose circunstancias que excepcionen al principio rector de la citada norma”, señalaron en la resolución a la que accedió este medio

La Sala III confirmó el pronunciamiento del Juez en lo Correccional Jorge Luis Rodríguez en cuanto dispuso el decomiso del automóvil marca y tuvo presente la reserva del caso federal que hizo la defensa.