Estremecedor video: repartía tubos de gas, le apuntaron a la cabeza y le robaron al cliente

Los robos se suceden en la ciudad de Mar del Plata y la inseguridad es un tema que genera indignación, preocupación y cada vez más organización entre los vecinos de la ciudad. En este caso, un trabajador y su cliente sufrieron un increíble hecho que quedó registrado en un video.

"No se llevaron las garrafas ni los tubos, pero sí mucha plata", le dijo la víctima del asalto a 0223. El hombre que trabaja en la distribución de gas llegó a hacerle entrega de los tubos a un cliente, en Brown al 5500, pero ambos fueron sorprendidos por un ladrón. Se metió en la ventana del conductor (todavía arriba de la camioneta) y lo arrebató.

La estremecedora imagen que se observa a través de las cámaras de seguridad de la cuadra muestra cómo le apuntan con el arma en la cabeza en pleno día y en el medio de la vereda.

El cliente se había acercado hasta el vehículo estacionado, estaba dialogando con el trabajador y por la sorpresa que le generó el delincuente se fue caminando para atrás. Sin embargo, ya había pagado y ese dinero fue el que se llevó el malviviente, además de la recaudación que llevaba el móvil en la mañana del martes 7 de abril.

"La verdad es que me dio miedo. La plata va y viene, la vida no. Hay que agradecer que no te maten", se lamentó el damnificado con este medio. El mismo que, acongojado porque le roben otra vez, expresó que "no se puede trabajar tranquilo".