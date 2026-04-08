Ataque en "La Chacra": cómo es la situación de los chicos que tiraron gas pimienta

Un alumno tiró gas pimienta en la escuela y tuvieron que atender a más de 20 personas.

Paso una semana desde el episodio que desató el caos en un aula de la Escuela Secundaria N°25 "La Chacra de Perdriel", cuando un grupo de chicos activó un gas pimienta.

En el incidente 20 personas resultaron afectadas, entre chicos y docentes que trataron de controlar la situación, con un cuadro de irritación en los ojos y vómitos. Una ambulancia del Same tuvo que asistir a las víctimas.

Una abuela del colegio contó en diálogo con 0223: "El ambiente ahora está más tranquilo, es algo que nadie se espera, estos momentos nos roban la tranquilidad".

Su nieta fue una de las personas que se encontraba en el aula al momento que el dispositivo se activó. "Ella estaba desesperada, le faltaba la respiración. Tuvimos que salir corriendo a buscarlos por irresponsables que tienen estos comportamientos", manifestó con mucha indignación.

Por este motivo, el grupo de familias afectadas pidió "que se tomen medidas para prevenir accidentes, que hablen con los chicos. Están para estudiar, no para vivir momentos de angustia y miedo".

A su vez, destacó el rol fundamental de la educación en casa: "Los padres tenemos que seguir orientándolos para que sean jóvenes de bien".

La directora de la institución le confirmó a este medio que los chicos responsables "no están asistiendo por decisión de las familias". Mientras tanto, evalúan qué regulaciones poner en práctica para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes.