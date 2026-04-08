Orgullo: cuatro marplatenses viajarán a la Franja de Gaza en una misión humanitaria

Cuatro marplatenses integran la flotilla que viajará a la Franja de Gaza en una misión humanitaria.

Una misión humanitaria internacional se prepara para zarpar rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de llevar alimentos, medicamentos y asistencia profesional de distintas áreas. En diálogo con Extra FM 102.1, la abogada coordinadora del colectivo Mar del Plata en Gaza e integrante de Global Sumud Argentina Victoria Pi de la Serra contó cómo se organiza la flotilla.

"En Global Sumud hay distintas organizaciones humanitarias que vienen trabajando la cuestión Palestina, el padecimiento del pueblo palestino y el bloqueo a la ayuda", explicó Victoria. En función de ello, es que trabajan en una misión no violenta que se propone llegar hasta Gaza para acercar recursos y visibilizar lo que ocurre.

La flotilla partirá desde Barcelona en los próximos días y contempla un recorrido de aproximadamente un mes y medio para llegar hasta la Franja. Contará con entre 80 y 100 embarcaciones, con participantes de más de 100 países. Según detalló la abogada, se trata de una de las acciones más importantes de este tipo, por su magnitud y por el contexto internacional actual.

“El objetivo es llevar médicos, educadores, bioconstructores, además de medicamentos y alimentos. Pero también es un llamamiento a que el mundo mire hacia Palestina y no se silencie el padecimiento de su pueblo”, expresó la abogada.

Cuatro marplatenses en la flotilla rumbo a Gaza

La participación argentina en la misión está compuesta por 12 personas, de las cuales cuatro son marplatenses. Además de Victoria, viajará Carlos Trotta, un médico de 84 años que ha participado en misiones humanitarias previas. Lautaro Rivara, historiador y periodista que también ya formó parte de iniciativas similares y una ginecóloga, que actualmente está radicada en La Plata.



“Para Argentina es una responsabilidad y un orgullo poder participar en este contexto”, sostuvo la abogada y recordó la misión previa, de 55 embarcaciones, donde fueron interceptados antes de llegar: “Hubo un secuestro ilegal de los tripulantes, que fueron llevados a prisión y privados de agua y medicamentos”.





La abogada cuestionó el accionar de Israel y de Estados Unidos, que permanentemente producen ataques a civiles y a la infraestructura sanitaria, y “son líneas rojas que no podemos naturalizar”. Agregó que utilizan el hambre como herramienta de guerra y que “nosotros conocemos muy bien las consecuencias de las políticas coloniales" porque somos un país al que le sacaron las Islas Malvinas.

De cara a la partida, la abogada aseguró que la misión mantendrá comunicación constante y que el recorrido podrá seguirse de manera online a través de la web de Global Sumud. “La visibilización también es una forma de protección. Que el mundo esté mirando ayuda a la seguridad de quienes participan”, cerró Pi de la Serra.