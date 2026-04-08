Horror: mataron a golpes a un jubilado de 80 años para robarle

Néstor Daniel Copoletti fue encontrado muerto en un pequeño galpón de herramientas en el patio delantero de su casa. (Foto: gentileza El Día.)

Un jubilado de 80 años fue encontrado muerto este martes en su casa en Villa Elisa, La Plata, y en las últimas horas se confirmó que fue víctima de un crimen. El hombre, identificado como Néstor Daniel Copoletti, presentaba múltiples golpes en la cabeza, informaron las autoridades.

Según el diario El Día, el cuerpo de Copoletti fue encontrado en un pequeño galpón de herramientas en el patio delantero de su casa, ubicada en la calle 423 entre 7 y 8.

En el lugar había manchas de sangre y el cuerpo estaba rodeado de objetos y con una bolsa de nylon puesta parcialmente sobre la cabeza. El personal médico constató el fallecimiento y advirtió que las lesiones eran compatibles con una agresión violenta.

El hallazgo se produjo después de que un familiar, preocupado porque no tenía noticias, pidió que alguien verificara cómo estaba. Efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron a la propiedad y se encontraron con la escena.

En la vivienda principal no había signos de desorden ni accesos forzados, un dato que complica la reconstrucción de lo ocurrido y abre varias incógnitas sobre cómo se produjo el ataque.

Los investigadores buscan pistas para esclarecer el caso

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que en la propiedad faltaban algunos objetos de valor y, por ese motivo, no descartan ninguna hipótesis y avanzan con la recolección de pruebas y testimonios para determinar el móvil del crimen.

Vecinos de la zona, un barrio residencial, contaron que conocían a Copoletti y que algunos lo ayudaban en el día a día, ya que vivía solo y sus familiares estaban fuera de la ciudad.

El análisis de las últimas horas de la víctima y los rastros relevados por los peritos serán claves para esclarecer el caso y dar con el o los responsables del asesinato.

El caso está siendo investigado por la UFI N° 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. El funcionario ordenó la intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI, el análisis de grabaciones de seguridad de la zona y otros peritajes.