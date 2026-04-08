Preocupa el aumento de casos de violencia escolar extrema: otros dos menores fueron armados a clase

Un adolescente de 17 años entró a clase armado y fue advertido por un compañero. Ocurrió en una escuela de San Miguel de Tucumán. Otro menor de edad, esta vez de 13 años, llevó un arma casera a un colegio de Entre Ríos. La rectora dio aviso a las autoridades y se activó el protocolo correspondiente.

Los casos se suman al aberrante tiroteo que originó un alumno en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años. Se habla de coordinación a través de comunidades digitales y los especialistas temen por un efecto contagio.

El caso de San Miguel de Tucumán

En la escuela secundaria El Salvador, un alumno de 4° año que se encontraba en plena clase de Biología detectó que uno de sus compañeros tenía en su poder un revólver cargado con seis municiones.

De acuerdo a la investigación, los directivos se comunicaron con el 911 y se activó un operativo de urgencia. La Policía ingresó al aula y logró reducir al estudiante sin que se produjeran situaciones de violencia que pusieran en riesgo su vida ni la de terceros.

“Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia”, relató el jefe de la Policía de Tucumán Joaquín Girvau a medios locales.

Violencia escolar en una escuela de Entre Ríos

Un alumno de 13 años llevó un arma de fabricación casera a la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Cuando las autoridades del establecimiento advirtieron la situación activaron el protocolo correspondiente y la situación no llegó a mayores.

La rápida intervención del cuerpo directivo y las fuerzas de seguridad evitaron que la violencia escalara y que alguno de los alumnos resultara herido. "La alerta partió de la rectora del establecimiento", expresó el jefe de Operaciones de la Departamental La Paz Matías Dominici a medios locales.

Tras el aviso, la Policía llegó inmediatamente al lugar y constató que el alumno tenía el arma en cuestión en su poder, pero sin cartuchos. El artefacto fue resguardado de manera inmediata para evitar cualquier riesgo adicional. El menor fue identificado y entregado a sus padres.