La carrera corta de la UNMDP que se cursa online y tiene amplia salida laboral

Poco se habla de las carreras breves que constituyen una valiosa herramienta para los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y deben insertarse rápidamente en el mundo laboral. La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) ofrece una gran variedad de opciones en esta línea, entre las que se destaca la carrera de Técnico en Gestión Cultural por su enfoque, su modalidad flexible y sus amplias posibilidades de desarrollo profesional. Es de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y se hace en tres años.

En un escenario atravesado por profundos cambios tecnológicos, sociales y económicos, la formación en gestión cultural adquiere un papel cada vez más relevante. Esta carrera responde a una demanda concreta de organizaciones tanto del ámbito público como el privado, que requieren profesionales capacitados para aportar herramientas técnicas en la planificación, la promoción y la administración de proyectos culturales.

Uno de los aspectos más valorados de esta tecnicatura tiene que ver con su modalidad de cursada a distancia, que permite compatibilizar el estudio con otras actividades. A través de una plataforma virtual, los estudiantes acceden a los contenidos y realizan trabajos prácticos acompañados de manera permanente por docentes que también cumplen el rol de tutores. Este seguimiento cercano facilita el proceso formativo y garantiza una experiencia educativa integral.

Formación corta y amplia salida laboral

La propuesta académica de esta Tecnicatura apunta a formar perfiles con creativos, independientes y participativos, capaces de comprender el valor de la cultura en el desarrollo contemporáneo. A lo largo de la cursada, se promueve la adquisición de conocimientos en comunicación, difusión cultural y gestión de proyectos.

El abanico de posibilidades laborales es amplio. Los egresados pueden desempeñarse en la organización, gestión y evaluación de proyectos culturales, y en el asesoramiento y dirección de instituciones como centros culturales, museos, espacios patrimoniales y organizaciones comunitarias. También están capacitados para impulsar iniciativas de animación sociocultural y educativa.

La Tecnicatura en Gestión Cultural es una alternativa estratégica para quienes buscan una formación corta, con rápida salida laboral y flexibilidad en la cursada. Además de abrir puertas en el mundo profesional, es una carrera que también invita a ser parte activa en la construcción y valorización de la cultura.