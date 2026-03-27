Avanza un frente de tormentas y emiten alerta para este fin de semana

Un gran frente de tormentas avanza sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires y promete desatar fuertes precipitaciones en Mar del Plata y la zona durante este fin de semana.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará entre los 15 y los 24 grados centígrados. El viento, proveniente del sector norte, será leve con velocidades de no más de 12 kilómetros por hora.

Pero el panorama cambiará a partir de la tarde, cuando llegue el primer frente de tormentas a la zona. Las probabilidades de precipitación suman un 40% para la segunda parte del día. Incluso, el organismo emitió un alerta amarillo - en un rango que va del verde al rojo - en la región que alcanza al sector oeste de General Pueyrredon.

Las tormentas se desarrollarán hasta el mediodía del domingo.

Las inclemencias persistirán en la jornada del domingo, especialmente en la madrugada y mañana, período para el que rige otro alerta amarillo por tormentas.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.