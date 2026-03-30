Martes pesado con lluvias y emiten alerta amarillo en Mar del Plata

Se esperan lluvias aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas durante la noche.

Después de un principio de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un martes igual de pesado, con chaparrones y tormentas aisladas, y un miércoles todavía más complicado.

En principio, el organismo prevé un final de jornada con neblina, 20° y viento del noreste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), y un martes con inclemencias climáticas, y una máxima de 26° y mínima de 19°.

Es que después de una madrugada de baja visibilidad, se esperan lluvias aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas durante la noche, lo que significa que las precipitaciones nos acompañarán durante todo el día.

Emitieron un alerta amarillo por tormentas para la madrugada y mañana del miércoles.

Pero además de las lluvias, el SMN anunció ráfagas de hasta 50 km/h del norte y noroeste a la mañana y la tarde, respectivamente.

El panorama del miércoles es caótico: emitieron un alerta amarillo para la madrugada y mañana. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas serán localmente fuertes y estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

También está previsto actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.