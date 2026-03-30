Martes pesado con lluvias y emiten alerta amarillo en Mar del Plata
Se vienen días de mucha agua, viento y actividad eléctrica en la ciudad. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un principio de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un martes igual de pesado, con chaparrones y tormentas aisladas, y un miércoles todavía más complicado.
En principio, el organismo prevé un final de jornada con neblina, 20° y viento del noreste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), y un martes con inclemencias climáticas, y una máxima de 26° y mínima de 19°.
Es que después de una madrugada de baja visibilidad, se esperan lluvias aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y tormentas aisladas durante la noche, lo que significa que las precipitaciones nos acompañarán durante todo el día.
Pero además de las lluvias, el SMN anunció ráfagas de hasta 50 km/h del norte y noroeste a la mañana y la tarde, respectivamente.
El panorama del miércoles es caótico: emitieron un alerta amarillo para la madrugada y mañana. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas serán localmente fuertes y estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos.
También está previsto actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.
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