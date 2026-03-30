Taxistas proponen desregulaciones para poder competir con las apps: menos obligaciones y nuevas tarifas

En respuesta al avance del debate para normar vía ordenanza el funcionamiento de las apps de transporte, un sector de taxistas presentó un proyecto para implementar una serie de desregulaciones que implican menos obligaciones y un nuevo sistema tarifario, como condición necesaria para competir con las apps.

La iniciativa del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax) se conoció este lunes a primera hora, instantes previos a que la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante retome el tratamiento de tres expedientes: dos para regular las apps y otro para eliminar sanciones a infractores. “Los que proponen las aplicaciones hablan de libre mercado y libre competencia, pero si los taxis contamos con un montón de regulaciones, ¿cómo podemos competir?”, señaló el gremio en una nota dirigida al Concejo Deliberante.

Tras exponer diversas consideraciones sobre el conflicto, donde resaltaron estar en contra de la habilitación de las apps, Simpetax detalló 13 propuestas para modificar la ordenanza que regula el funcionamiento de taxis y remises, con el foco puesto en reducir las obligaciones del sector a fin de equiparar condiciones con las apps, previendo su pronta regulación.

El referente Miguel Rodríguez presentó una propuesta a la Comisión de Movilidad Urbana.

Un nuevo esquema de tarifas

Uno de los cambios trascendentales propuestos es un nuevo esquema en el sistema de tarifas, que contempla dos circunstancias. Por un lado, dejar atrás el actual mecanismo que consta de un valor de bajada de bandera establecido por ordenanza a través del Concejo Deliberante, a partir del cual se toma el valor de la ficha, que equivale a una quinceava parte. Ahora, Simpetax busca indexar la bajada de bandera, siendo igual a la tarifa de dos boletos de la tarifa plana del transporte público de pasajeros.

En los hechos esto implicaría un aumento de las actuales tarifas, ya que la bajada de bandera actual es de $2.250 y ahora, con la indexación, pasaría a ser de $3.100, con un 37% de incremento. En tanto, se mantendría el recargo del 20% en horario nocturno. Para Simpetax, “con este aumento se evitaría descapitalizar el taxi”. Pero además, propusieron habilitar que las empresas de radio taxi puedan hacer descuentos, “con el fin de competir con las apps”, algo hoy prohibido, ya que no se puede cobrar tarifas menores a las determinadas por ordenanza.

Por otro lado, se busca fijar por ordenanza una nueva vida útil de las unidades, pasando de los actuales 10 años a 14. Se trata de un tema de largo debate y que, desde la pandemia, el Concejo Deliberante viene autorizando prórrogas anuales a los vencimientos, ya que los titulares enfrentan serias restricciones para la compra de coches 0 km.

El sector vuelve a la carga y pide eliminar el requisito de contar con GPS.

Menos obligaciones para equiparar condiciones

Con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento, Simpetax puso sobre la mesa diversas medidas tendientes a alivianar la carga. Entre ellas se encuentran dar de baja la obligatoriedad de tapizar el piso, eliminar las cuatro desinfecciones anuales, quitar la obligatoriedad de contar con GPS, que haya una sola VTV al año (hoy son dos) y eliminar sanciones como no contar con balde de limpieza o por alfombra mal puesta. “Son un montón de controles hacia los taxis que no ocurren con las aplicaciones”, reclamó la entidad conducida por Miguel Rodríguez.

Entre otras propuestas, también plantearon formalizar que taxistas y remiseros puedan usar apps —algo que ocurre en los hechos— y reducir el valor de la inspección anual.