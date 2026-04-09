Lo pararon a la vera de la ruta y descubrieron una moto robada hace quince años

Una moto que registraba un pedido de secuestro activo desde hace quince años fue recuperada este jueves durante un control de rutina a la vera de la ruta 226.

Fue personal de la comisaría decimocuarta el que interceptó una moto tipo 125 que circulaba, sin patente, colocada en inmediaciones de la calle Valle Verde y colectora de la ruta 226 en el barrio Gloria de la Peregrina.

Allí identificaron al conductor de 25 años y descubrieron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo calificado de moto vehículo desde el 21 de abril de 2011.

La moto que habían robado hace 15 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de una causa por encubrimiento y la posterior libertad del sujeto tras certificar su domicilio.