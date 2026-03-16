Cumplía arresto domiciliario y tenía dos motores con pedido de secuestro: uno desde 1991

El sujeto cumplía arresto domiciliario por una causa previa también vinculada al delito de encubrimiento.

Un operativo de la Policía Ecológica que tenía como objetivo la inspección y verificación de establecimientos por cuestiones ambientales y de prevención de siniestros terminó con la aprehensión de un hombre de 43 años que cumplía arresto domiciliario y tenía dos motores con pedido de secuestro activo.

Durante el control efectuado en un inmueble del barrio Malvinas Argentinas hallaron dos motores almacenados en el lugar, cuyos números registrales fueron verificados a través del sistema informático policial: uno tenía pedido de secuestro desde agosto del año pasado y el restante desde 1991.

Uno de los motores tenía pedido de secuestro desde agosto del año pasado y otro desde 1991.

“Se procedió al secuestro de ambos motores y del celular marca Samsung modelo A13, perteneciente al imputado”, informaron autoridades policiales.

El imputado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico y tenía la pulsera colocada en el marco de una causa previa también vinculada al delito de encubrimiento tramitada ante el Juzgado Correccional Nº 1.

La fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa) dispuso la aprehensión del hombre, su notificación por el delito de encubrimiento y el traslado a la Unidad Penal Nº 44.