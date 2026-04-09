La secuestraron, abusaron de ella y la prendieron fuego: está muy grave

El agresor dejó a la chica en situación de extrema vulnerabilidad en medio de la nada.

Un aberrante intento de femicidio conmociona a la provincia de Jujuy tras el ataque sufrido por Marisol García, una joven de 29 años. La víctima fue interceptada en plena vía pública, secuestrada en un automóvil y trasladada hacia una zona rural donde fue brutalmente golpeada y abusada. El agresor, antes de huir, le prendió fuego el cuerpo, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad en medio de la nada. A pesar del horror, la chica logró sofocar las llamas por sus propios medios y pedir auxilio a los pocos vecinos de la zona.

Actualmente, la joven permanece internada en estado crítico en el hospital Pablo Soria, donde lucha por su vida bajo asistencia respiratoria mecánica. Los médicos informaron que presenta quemaduras de gravedad en el torso y las extremidades, además de politraumatismos severos producto de la golpiza recibida. Su familia mantiene una guardia permanente en el nosocomio y expresa una profunda desesperación, ya que la víctima se encuentra en coma inducido. El pronóstico es reservado y las próximas horas serán determinantes para evaluar la evolución de sus heridas externas e internas.

La Justicia analizará prendas de vestir y un teléfono celular.

Qué decidió la Justicia con respecto al atacante

La Justicia jujeña actuó con celeridad y ya dictó la prisión preventiva por 120 días para un hombre de 36 años capturado en Pampa Blanca. El sospechoso fue imputado por homicidio agravado por violencia de género en grado de tentativa, tras ser vinculado mediante cámaras de seguridad y peritajes. Durante los allanamientos se secuestró un vehículo que habría funcionado como remis, además de prendas de vestir y teléfonos celulares que serán analizados. La fiscalía confirmó que, según los datos preliminares, no existía un vínculo previo entre el detenido y la víctima.

Organizaciones sociales y familiares convocaron a marchas en San Pedro de Jujuy para exigir justicia y pedir que se apliquen los máximos agravantes en la causa. El caso ha despertado un repudio masivo y reavivó los reclamos por mayor seguridad y políticas de protección efectivas para las mujeres en la región. Mientras los investigadores buscan determinar si hubo más implicados en el secuestro, la comunidad se mantiene en vigilia por la salud de Marisol.