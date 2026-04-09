Le robaron el sueldo, la apuñalaron y le dejaron el cuchillo clavado: horror por el ataque a una docente

Una docente de 42 años fue víctima de un ataque de saña extrema en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, durante la noche del martes. La mujer circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos delincuentes encapuchados que le exigieron sus pertenencias bajo amenazas de muerte. En medio del forcejeo, uno de los atacantes la apuñaló con tal violencia que el arma blanca se quebró dentro de su cuerpo. Los agresores huyeron rápidamente con 900 mil pesos, monto que representaba el sueldo completo que la víctima acababa de percibir.

Valeria Soledad Vildoza fue trasladada de urgencia a un hospital local con la hoja del cuchillo todavía incrustada en su abdomen. Los cirujanos realizaron una intervención exitosa para extraer el metal, que había penetrado unos tres centímetros sin comprometer órganos vitales por milagro. Visiblemente conmovida tras la operación, la docente lamentó la pérdida de sus ahorros destinados a pagar cuentas y deudas personales acumuladas. La frialdad de los delincuentes, quienes se recriminaron el ataque antes de escapar, generó un repudio masivo en toda la comunidad santiagueña.

Los delincuentes serían dos adolescentes.

Quiénes son los sospechosos de haber cometido el ataque

La policía inició un operativo cerrojo y analiza las cámaras de seguridad del barrio Oeste para identificar a los autores del brutal asalto. Según los testimonios recolectados, los sospechosos serían dos adolescentes de entre 15 y 16 años que se movilizaban en una moto de baja cilindrada. Los investigadores buscan determinar si estos jóvenes están vinculados a otros hechos delictivos similares reportados en la zona durante las últimas semanas. El caso fue caratulado como robo calificado y lesiones graves, quedando bajo la órbita de la fiscalía de turno local.

Este hecho representa el cuarto robo violento que sufre la víctima desde el año 2015, lo que evidencia una situación de inseguridad recurrente. Valeria recordó con dolor ataques previos en los que sufrió cortes en los brazos y el saqueo de su propia vivienda en plena luz del día. Los vecinos de Frías se encuentran en estado de alerta y reclaman una mayor presencia policial en las intersecciones críticas del centro. Mientras tanto, la docente se recupera de las heridas físicas.