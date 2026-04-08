Le robó la tarjeta a su compañera de trabajo y pagó el gas, compró pasajes y equipó la casa.

En los últimos días, una mujer fue detenida en La Plata acusada de robarle la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo con discapacidad para realizar compras y distintos pagos.

El pasado enero la víctima detectó movimientos que no reconocía en su cuenta y realizó la denuncia. Ambas trabajaban como auxiliares de limpieza en un jardín de infantes compartían el lugar donde guardaban las pertenencias. Según la investigación, allí la acusada habría accedido a los datos de la tarjeta de su compañera.

Entre el 21 de noviembre del 2025 y el 12 de enero del 2026 la acusada compró con la tarjeta un arbolito de Navidad, mercadería de supermercado, prendas de vestir y zapatillas para niño. También se registró el pago de una factura de gas y de pasajes de colectivo a San Bernardo.

La Policía realizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa después de reunir las pruebas. Allí secuestraron elementos que también habrían sido adquiridos con el dinero de la víctima: un televisor, una cama de dos plazas, ropa, un teléfono celular y una notebook.

La causa fue caratulada como “estafa” y la acusada quedó imputada. Además, la desvincularon del trabajo en el jardín de infantes, que compartía junto a la víctima.