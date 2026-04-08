El error al arrancar el auto que daña el motor y todos hacemos. Foto: 0223.

Cuidar el auto no siempre depende de grandes decisiones, sino de hábitos cotidianos que pasan desapercibidos. Uno de los momentos más críticos es el arranque en frío, cuando el motor aún no está en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Según el especialista en autos James Halderman, la mayor parte del desgaste del motor ocurre en ese momento, ya que el aceite todavía no circula de manera eficiente y no alcanza a lubricar todas las piezas necesarias. Esto genera mayor fricción interna y, pasado el tiempo, puede derivar en distintas fallas mecánicas.

Los errores más comunes

Entre los errores más comunes que se repiten a diario y muchas veces dañan el motor e incrementan el desgaste y los costos de arreglo, se encuentran:

Acelerar de manera brusca apenas se enciende el auto.

Exigir al motor sin esperar.

No prestar atención a las señales del tablero.

El mismo especialista recomienda medidas simples para evitarlos. Estas son:

Arrancar y esperar unos segundos antes de avanzar.

Conducir de manera suave durante los primeros minutos.

durante los Evitar aceleraciones bruscas hasta que el motor alcance su temperatura ideal.

Adoptar una conducción progresiva, junto con un mantenimiento regular, puede marcar la diferencia y prolongar la vida útil del auto.