Giro en el caso del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata: "Justicia histórica"

Un informe de la DAIA podría torcer el caso del cuadro "Retrato de una dama", robado por los nazis y hallado en Mar del Plata.

La causa por el robo del cuadro “Retrato de una Dama” sumó una importante novedad en los últimos días, después de que el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti recibiera un informe de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

En el documento, la Delegación detalla el marco internacional y las prácticas de restitución de bienes culturales expoliados durante el nazismo. En esta línea, ponderó la restitución como un acto de justicia histórica y reparación moral para las víctimas y sus herederos.

"Retrato de una dama" fue pintado por “il Pitocchetto” Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti en el siglo XVIII.

Retrato de una dama

Expertos del Museo Nacional de Bellas Artes valuaron en 250.000 dólares como mínimo a "Retrato de una dama", el cuadro pintado en el siglo XVIII por “il Pitocchetto” Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti.

Cabe recordar que un periodista neerlandés reconoció la obra de arte en un aviso inmobiliario que promocionaba una casa en venta en el barrio Parque Luro de Mar del Plata, lo que disparó una investigación y la disputa por la propiedad de la pieza.

"Retrato de una dama", el cuadro robado por los nazis que fue hallado en Mar del Plata.

Con el avance de la investigación se logró establecer que Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien, era quien tenía la obra en su poder. La mujer se encuentra ahora bajo investigación por el presunto encubrimiento de la apropiación, delito que también le imputan a su marido, Juan Carlos Cortegoso.

Patricia Kadgien, una de las hijas del oficial nazi Friedrich Kadgien, y su esposo, Juan Carlos Cortegoso.

La causa penal tiene en trámite las últimas medidas de prueba antes de definir si el caso debe ser elevado a juicio. En el expediente está constituida como querellante Marei von Saher, única heredera de Jacques Goudstikker, el galerista que poseía la obra antes de ser saqueado por el nazismo, quien reclama que le devuelvaan la pintura.

La causa contra Patricia Kadgien

El litigio contra Patricia Kadgien no se agota en el hallazgo del cuadro, sino en cómo se administró el bien cuando el tema se volvió público y la Justicia avanzó sobre su localización.

La hipótesis apunta a que los investigados no desconocían el pasado del jerarca nazi ni el origen polémico de su fortuna y sus bienes. En esa línea, desde la querella adelantaron que solicitarán la elevación a juicio oral y acusarán a Kadgien y Cortegoso por encubrimiento agravado.

La imagen donde aparecía el cuadro robado, que fue publicada en una web inmobiliaria.

Además sumarán el pedido de aplicación de las penas máximas previstas y de multas millonarias, que pueden llegar hasta diez veces el valor del cuadro.