Un peluquero cortará el pelo en una casa de abrigo y busca juntar alimentos y ropa para los niños

Un peluquero marplatense asistirá a una casa de abrigo para cortarle el pelo a quienes se alojan en la institución y busca recolectar donaciones para llevarle alimentos y ropa de abrigo a los niños y adolescentes.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, el barbero concurrirá el próximo lunes 18 de mayo al hogar Doctor Carlos Arenaza, ubicada en Patagones al 761, para realizar una acción benéfica y atender a los menores que se encuentran en el establecimiento.

"Voy a ir con mi barbero Joaco y le vamos a cortar el pelo a los nenes. El fin del video es recolectar cualquier cosa que tengan para colaborar con los niños, sea un alimento, un buzo o un cuellito. Lo que sea va a servir", comentó el impulsor de la iniciativa.

Además, remarcó que teniendo en cuenta que "la situación está muy difícil, si nos damos una mano entre todos, es mucho más leve".

Aquellos interesados en ayudar en la causa pueden presentarse en la peluquería situada en Berutti y Mariano Acosta, en el horario de 10 a 19.

Qué es la casa de abrigo Arenaza

La institución de Parque Luro a la que asistirá alberga a niños varones entre los 5 y los 18 años y es de carácter transitorio, donde el período de alojamiento no puede exceder los 180 días. En ese tiempo, evalúan cada situación en particular para encontrar estrategias acordes a cada problemática.

Una vez en la casa hogar, los niños y jóvenes concurren a los diferentes establecimientos educativos de la ciudad, al igual que a instituciones deportivas, que colaboran desinteresadamente con el espacio, como también lo hacen cines, teatros y centros culturales.