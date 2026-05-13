River mostró una buena versión, dejó en el camino a Gimnasia y está entre los mejores cuatro

River venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, en una noche en la que logró imponer su jerarquía pese a sufrir dos bajas sensibles por lesión.

El equipo de Eduardo Coudet abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Sebastián Driussi, que definió con potencia ante Nelson Insfrán. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta amplió la ventaja: inició la jugada, descargó para Freitas y terminó cabeceando el centro por encima del arquero del “Lobo”.

Con el 2 a 0, River administró la diferencia y selló su pase a la próxima instancia, donde enfrentará a Rosario Central, que venía de eliminar a Racing en Arroyito.

La preocupación para el “Millonario” pasó por el plano físico: Gonzalo Montiel se lesionó en el calentamiento y fue reemplazado por Fabricio Bustos, mientras que Marcos Acuña debió salir durante el primer tiempo por una molestia muscular e ingresó Matías Viña.

