Rosario Central ratificó su histórica superioridad sobre Racing Club en partidos de eliminación directa al imponerse por 2-1 en un encuentro cargado de tensión y emoción en el Gigante de Arroyito. Con esta victoria, el equipo dirigido por Jorge Almirón accedió a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde espera al ganador del cruce entre River Plate y Gimnasia La Plata.

El árbitro Darío Herrera, asistido por el VAR bajo la supervisión de Luis Lobo Medina, fue testigo de un compromiso de alta intensidad. Racing abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Matías Zaracho, alimentando la esperanza de romper una racha adversa que ya supera el siglo de vigencia. Sin embargo, en la segunda mitad, la presión constante del Canalla surtió efecto. A los 20 minutos, Gastón Ávila igualó el partido, devolviendo la paridad y elevando la tensión en el campo. Racing terminó el encuentro con dos jugadores menos debido a expulsiones, lo que inclinó la balanza a favor de Central durante el tiempo suplementario.

Con superioridad numérica y el apoyo ferviente de su hinchada, Rosario Central encontró el gol decisivo en la prórroga. Apenas comenzado el segundo tiempo extra, Enzo Copetti anotó el tanto que sentenció el 2-1 y desató la euforia en la ciudad.