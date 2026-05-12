Rompió un vidrio por error mientras se peleaba y aprovechó para robar: el local abrió hace un mes

El hecho se produjo en un local recién inaugurado en Rivadavia y San Luis.

La alegría de un comercio del centro por la apertura producida hace tan solo un mes duró poco: en sólo 30 días sufrieron el robo en el local pero la sorpresa fue mayor al descubrir que el delincuente ingresó "casi por error".

La comerciante contó cómo fue el episodio que quedó registrado por las cámaras. Foto del comercio: 0223.

Todo comenzó pasadas las 6.20 del martes cuando dos sujetos discutían y se peleaban en la esquina de San Luis y Rivadavia. La disputa fue a mayores y los dos sujetos terminaron a las piñas, momento en el que uno de ellos rompió una vidriera con el codo, sin querer.

Rápidamente y sin perder tiempo, el joven se aprovechó de la situación y vio la oportunidad única de entrar a robar al comercio. En las cámaras de seguridad se observa cómo ingresa, abre la caja registradora, y se lleva algunos billetes con mucha premura.

Ocurrió en un local de Rivadavia y San Luis. Foto: 0223.

"Los vecinos nos dijeron que estaban discutiendo a los gritos, se revolearon con un cable y rompieron la vidriera. Parece que no entraron con el ánimo de robar, pero aprovecharon la situación. Se llevó el cambio, lo que dejamos nosotras la noche anterior, un celular", contó a 0223 Magalí, la encargada.

El disgusto de encontrar la vidriera rota a primera hora de la mañana se sumó a la desesperanza, ya que el comercio abrió sus puerta recién hace un mes. "Los comerciantes nos contaron que ya habían robado varias veces acá, pero a nosotras es la primera vez que nos pasa", relató la chica.