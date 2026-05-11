Robó una caja de vinos, quedó filmado y lo detuvieron

La rápida difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad de un local y la recorrida que hizo personal policial permitió aprehender a un hombre en situación de calle minutos después de robar una caja de vino de un local en el macrocentro.

El procedimiento se inició tras la denuncia del robo ocurrido en un comercio ubicado en la avenida Colón al 1600 y las tareas investigativas realizadas por el personal junto a la recolección de testimonios e imágenes de cámaras de seguridad posibilitaron identificar al presunto autor del hecho.

Tiene años

El imputado fue localizado en inmediaciones de Moreno y la costa con una caja que contenía cinco botellas de vino que restituyeron a la víctima.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la formación de actuaciones por el delito de robo y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.