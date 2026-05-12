Bomba mundial: Dibu Martínez podría cambiar de club y llegar a un gigante inglés

El arquero campeón del mundo aparece en el radar de uno de los clubes más importantes del Viejo Continente ante la posible salida de su arquero titular y el rumor crece con fuerza en Inglaterra.

El próximo mercado de pases promete movimientos fuertes en la Premier League y uno de los nombres que empieza a tomar protagonismo es el de Dibu Martínez. Según trascendió en la prensa inglesa, Liverpool analiza seriamente la posibilidad de incorporar al arquero de la Selección Argentina como reemplazante de Alisson Becker, histórico referente del equipo de Anfield en los últimos años.

La situación surge a partir de la incertidumbre que rodea el futuro del arquero brasileño. Aunque Alisson continúa siendo una pieza clave para los “Reds”, desde Italia aseguran que Juventus sigue de cerca su situación contractual y no descarta avanzar por él en el próximo mercado. Frente a ese escenario, la dirigencia del Liverpool ya comenzó a evaluar alternativas de jerarquía para cubrir una eventual salida.

Dentro de los nombres que aparecen sobre la mesa, el perfil de Emiliano Martínez seduce especialmente en Anfield. El marplatense reúne varias de las características que buscan en el club: experiencia internacional, liderazgo, personalidad en partidos decisivos y un conocimiento absoluto de la Premier League tras sus temporadas en Aston Villa.

Desde su llegada al conjunto de Birmingham, el Dibu construyó una evolución impresionante que lo llevó a consolidarse entre los mejores arqueros del mundo. Su actuación determinante en la conquista del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina elevó definitivamente su prestigio internacional, mientras que su rendimiento sostenido en Inglaterra hizo crecer todavía más su cotización en el mercado europeo.

En Aston Villa saben que el interés puede transformarse en una negociación concreta durante las próximas semanas. Por eso, en Inglaterra ya comenzaron a mencionar posibles reemplazantes en caso de una transferencia histórica. Uno de los apuntados sería James Trafford, arquero joven con gran proyección que gusta mucho dentro del club de Birmingham.

Aunque por el momento no existen ofertas oficiales ni conversaciones formales entre las partes, el nombre de Dibu Martínez gana cada vez más fuerza alrededor de Liverpool. Reemplazar a una figura del peso de Alisson no es sencillo, pero en Anfield consideran que el campeón del mundo tiene el carácter y la jerarquía necesarias para asumir uno de los desafíos más importantes de toda la Premier League.