Conmoción en la NBA: murió una estrella de los Memphis Grizzlies a los 29 años

La franquicia confirmó el fallecimiento del ala-pívot canadiense y la noticia golpeó de lleno al mundo del básquet estadounidense.

La NBA atraviesa uno de los días más tristes de los últimos años tras confirmarse la muerte de Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años. La noticia fue anunciada este martes por la propia organización de Tennessee y rápidamente generó una ola de conmoción entre jugadores, entrenadores y fanáticos alrededor del mundo.

Nacido en Vancouver, Canadá, Clarke había sido seleccionado en el puesto número 21 del Draft 2019 y desarrolló toda su carrera profesional en Memphis. Con el paso de las temporadas se transformó en una pieza muy querida dentro de los Grizzlies gracias a su intensidad defensiva, capacidad atlética y fuerte vínculo con la comunidad local.

A través de un comunicado oficial, la franquicia expresó su dolor por la pérdida del ala-pívot canadiense. “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor”, señalaron desde los Grizzlies. El comisionado de la NBA, Adam Silver, también lamentó públicamente la muerte del jugador y destacó su pasión y liderazgo dentro de la liga.

Por el momento no se difundieron causas oficiales sobre el fallecimiento. Sin embargo, medios estadounidenses como TMZ informaron que las autoridades investigan una posible sobredosis luego de que los servicios de emergencia acudieran el lunes por la tarde a una vivienda en Los Ángeles, donde Clarke fue encontrado sin vida. NBC 4 indicó que los paramédicos lo declararon fallecido en el lugar.

La noticia impacta todavía más por el momento personal que atravesaba el jugador. En los últimos años había sufrido importantes lesiones que limitaron su continuidad dentro de la NBA, aunque seguía siendo considerado una de las voces más respetadas del vestuario de Memphis. Durante sus siete temporadas en la liga dejó promedios de 10.2 puntos y 5.5 rebotes por partido.

La muerte de Brandon Clarke deja un enorme vacío en Memphis Grizzlies y en toda la comunidad del básquet internacional. Compañeros, exjugadores y distintas figuras de la NBA continúan enviando mensajes de apoyo a su familia y seres queridos, mientras el deporte estadounidense intenta asimilar la pérdida repentina de uno de los jugadores más apreciados de su generación.