Cortes de luz en Mar del Plata: cuáles son los barrios afectados este miércoles y en qué horarios

La empresa distribuidora de energía eléctrica en Mar del Plata, Edea, informó los cortes de luz de la jornada del miércoles. Corresponden a diferentes zonas de la ciudad.

Interrupciones en el servicio de luz.

En ambos casos, los cortes de producirán entre las 9 y las 10 de la mañana. Uno de ellos se realizará de Azopardo a Tripulantes del Fournier, en el puerto de Mar del Plata.

La cuadrilla de Edea trabajando en la ciudad.

En otro punto de la ciudad, el corte de energía eléctrica tendrá efecto de Avenida J.N. Fernandez a Etchegaray, también entre las 9 y las 10 de la mañana.

Los cortes de luz se realizan en el marco de un plan de obras y de mantenimiento de la empresa Edea. Implican la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras.