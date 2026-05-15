Vinos exclusivos y catas personalizadas: la vinoteca marplatense que revolucionó el rubro

En Espacio Small Batch, las góndolas no están organizadas por etiqueta ni por cepa. Están divididas por regiones: el Norte, Mendoza, Patagonia. Y los vinos que ocupan esos estantes no son los que encontrás en cualquier vinoteca. Son proyectos de enólogos que trabajan con las bodegas más grandes pero tienen sus propias producciones pequeñas, difíciles de conseguir.

"Para que la gente pruebe los vinos se los tenés que abrir", coinciden Roque Falasco y Gregorio Eseverri, los socios que crearon el espacio en Juan B. Justo 497. El emprendimiento nació en un asado, entre copas y conversaciones sobre vino, y creció con viajes de trabajo y recreativos. Se lanzaron al mercado y hoy realizan catas los miércoles y los sábados, invitan a los creadores del vino y comparten una cena que une a los productores con los clientes.

"Tenemos la ventaja de estar en Mar del Plata, porque cuando invitamos enólogos de Salta o de Mendoza vienen con gusto. Tienen ganas de dar la charla y de disfrutar de la gastronomía de acá", afirma Roque. El enfoque sobre el producto es lo que destaca a Small Batch. Importa quién lo hace, su relación con el vino y de qué manera lo explica. Esa línea de trabajo los llevó a tender puentes con los mejores productores, conocer sus secretos y contárselos al cliente. El éxito es la fidelidad que lograron con quienes prueban y vuelven a comprar en su vinoteca.

Viajar a través del vino

Si bien la relación predilecta se estableció con el norte del país, en Espacio Small Batch no descartan a ningún rincón de la Argentina. Otra de las particularidades del local es que tiene las góndolas con una organización singular. En el común de las vinotecas es ver cada sector dividido por etiquetas, por bodegas, o la clásica fragmentación entre malbec, cabernet, etcétera.

En Small Batch las góndolas se dividen por regiones: los vinos más famosos y los exclusivos del Norte, de Mendoza y de otras regiones se encuentran separados "geográficamente". Ese abanico de posibilidades, sumado a la difusión boca a boca entre los clientes, logró que proyecten dos nuevos desafíos. Pronto lanzarán una página web con envíos a todo el país y una membresía con beneficios para los "socios" del espacio.

Bebidas y regalos

No solo pueden conseguirse los mejores y especiales vinos en Espacio Small Batch. Gregorio "Goyo" Eseverri nació en San Nicolás, a pocos kilómetros de Rosario, y conoció dos productos de vanguardia en cuanto al vermouth -la bebida de moda por estos tiempos-. "Pichincha y Pocimario son dos proyectos de productores que trabajan muy bien y lograron un vermouth increíble. Nos gusta emparentarnos con personas que le dedican su tiempo al proceso y logran productos de primer nivel", sostuvo.

También hay cervezas artesanales de diferentes lugares, el infaltable gin con distintas destilerías reflejando sus productos y combos que se ofrecen como regalos. Bebida más picada de fiambre, botella y una copa, chocolates.

Todo ambientado para conocer el lugar en una cata, enamorarse del vino desde la cosecha de la uva y volver por esa etiqueta preparada para vos. Small Batch ofrece un viaje por Argentina en su local de Juan B. Justo 497, esquina Urquiza. Abre de lunes a sábados de 10 a 21 y domingos de 10 a 13.30.