Atención conductores: el trámite obligatorio para circular en Mar del Plata que es un dolor de cabeza

Obtener la Licencia Nacional de Conducir en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Mar del Plata, se volvió un proceso riguroso que requiere una planificación financiera y administrativa previa. Los conductores deben enfrentar costos fijos como el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que se ubica en $3.520; y el CEPAT, con un valor de $2.227,50 para renovaciones u originales. A estos montos se les debe sumar la tasa municipal, cuyo precio varía significativamente según el distrito donde se realice el trámite, convirtiéndose en el componente más variable del presupuesto total.

Para los trámites de duplicados o triplicados ante extravíos y robos, el costo del formulario nacional asciende a los $5.940, manteniendo el mismo valor para el sellado provincial. Es fundamental recordar que el abono de estas tasas se debe realizar de manera previa al inicio del trámite en los Centros Emisores de Licencias (CEL). El pago de estos aranceles no garantiza la obtención del registro, sino que otorga el derecho a acceder al proceso de evaluación psicofísica, teórica y práctica exigida por las autoridades competentes.

Circular con la licencia vencida por tres meses implica tener que efectuar todo de nuevo.

Cuáles son los requisitos obligatorios para sacar la licencia de conducir

Entre los requisitos obligatorios, la presentación del DNI vigente con domicilio en la jurisdicción correspondiente y el certificado de libre deuda de infracciones de tránsito son ineludibles. La normativa actual también exige no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) para poder avanzar con la solicitud de cualquier categoría. En el caso de los conductores principiantes, se suma la obligatoriedad de realizar un curso de educación vial y portar el cartel identificatorio en el vehículo durante los primeros seis meses.

Circular con la licencia vencida por más de tres meses implica tener que realizar el trámite como si fuera una licencia original, perdiendo la antigüedad y debiendo rendir todos los exámenes nuevamente. Además, los cambios de domicilio deben denunciarse dentro de los 90 días, ya que de lo contrario el documento caduca automáticamente y pierde validez legal ante las autoridades de control. Ante el incremento de operativos en rutas, mantener la documentación al día es la única forma de evitar multas que pueden superar los varios cientos de miles de pesos.