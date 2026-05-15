Neme firmó el aumento del boleto: a cuánto se va y desde cuándo rige

El nuevo cuadro tarifario fue determinado tras la delegación de facultades aprobada por el Concejo Deliberante.

El intendente Agustín Neme oficializó este viernes el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros, luego de que el Concejo Deliberante aprobara el jueves la ordenanza que le cedió facultades para definir el incremento.

Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Concejo establecer las tarifas del servicio de transporte público. Sin embargo, como ocurre desde hace años en General Pueyrredon, el cuerpo legislativo volvió a delegar esa atribución en el Ejecutivo municipal.

El intendente Neme firmó el decreto con los aumentos.

A través del Decreto 1002/2026, publicado este viernes, Neme fijó el boleto plano en $1.922, lo que representa un aumento del 24% respecto de los $1.550 vigentes desde diciembre. En tanto, las tarifas de los recorridos más extensos alcanzarán los $3.049.

El decreto establece que el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde las 0 del lunes 1ro de junio.

Para definir los nuevos valores, el Ejecutivo tomó como referencia el estudio de costos elaborado por la Dirección de Transporte, presentado durante el debate legislativo.

El decreto establece que el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde las 0 del lunes 1ro de junio.

A comienzos de abril, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) había solicitado una actualización tarifaria argumentando un incremento en los costos operativos, principalmente combustibles y salarios. Según el estudio técnico presentado por las empresas, el boleto debía ubicarse en $2.569.