Otorgan facultades al intendente para definir el aumento del boleto colectivo

El Concejo Deliberante de Mar del Plata delegará en el intendente Agustín Neme la facultad de fijar el precio del boleto de colectivos hasta fin de año. Tal como ocurrió a lo largo de la gestión de Guillermo Montenegro, la decisión surgió este martes en una reunión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, donde el oficialismo hizo uso de la mayoría automática.

La votación fue de diez votos a favor y ocho en contra. Las bancadas de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador se opusieron, pero la relación de fuerzas fue favorable al oficialismo. El proyecto impulsado por el bloque del PRO fue aprobado con el apoyo de la UCR y La Libertad Avanza. El expediente quedó en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria del jueves, donde el oficialismo también tiene los números para aprobarlo.

La tarifa actualmente cuesta $1.550. Foto: 0223.

Cuánto podría subir el boleto

Mientras que la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) pidió que la tarifa escale de los $1.550 actuales a $2.569,48, lo que representa un incremento del 65%, el informe técnico del municipio, en cambio, arroja un precio de $1.922,56 para la tarifa plana, lo que significaría una suba del 24%. Será el intendente Neme quien, con las facultades que le otorgue el Concejo, defina en qué número se ubica el aumento final.

Neme definirá la tarifa hasta el 31 de diciembre. Foto: 0223.

La semana pasada, en medio del paro que realizaron los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el fin de semana, los empresarios del sector describieron una situación de "crisis terminal" y advirtieron que peligra la continuidad del servicio en el corto plazo.

El gobierno nacional que conduce Javier Milei acumula más de tres meses de retraso en el pago de los llamados Atributos Sociales Nacionales, las compensaciones que el Estado debe abonar a las empresas por los descuentos que reciben jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en sus tarjetas. Esa compensación representa el 55% del valor del boleto para cada pasaje subsidiado.