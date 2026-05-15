Dolor por la muerte de una de las actrices de Guapas

"Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Patricia Gilmour, afiliada de nuestra Asociación desde 1975, cuya extensa trayectoria dejó una huella valiosa en la escena nacional. Acompañamos con afecto a sus seres queridos y a toda la comunidad de la Casa del Teatro, espacio donde residía", con este texto la Asociación Argentina de Actores comunicó el deceso de la actriz que, entre otros elencos formó parte de la exitosa serie Guapas.

Gilmour nació el 2 de octubre de 1948. Su deceso se produjo el 13 de mayo de 2026. Se formó en actuación y dirección con Augusto Fernandes, Rául Serrano, Lito Cruz, Inda Ledesma, Beatriz Matar, entre otros.

Su carrera artística se inició en la década del 70 y se desarrolló de manera ininterrumpida durante décadas en el ámbito teatral, televisivo y de la formación actoral. Integró el Elenco Estable del Teatro Municipal General San Martín, donde interpretó destacados personajes del repertorio nacional e internacional. Participó además del histórico movimiento Teatro Abierto, formando parte de su primer encuentro en 1981. A lo largo de su trayectoria trabajó también en el Teatro Nacional Cervantes, en producciones independientes y en televisión, construyendo una carrera sólida.

En teatro participó en varias decenas de obras, entre ellas: Sorpresas, Relojero, El pelícano, El casamiento de Laucha, La casa de Bernarda Alba, Desconcierto, Penas sin importancia, Lo que no se dice, Brilla por ausencia, Música rota, Traición, Asunción, El malentendido, Relato directo, Ifigenia en Áulide, El lugar perdido.

En televisión, trabajó en ficciones como Guapas, Alta Comedia, Historias del corazón, Cuenteros, Estado civil, La mujer del presidente, Fiscales BA, La condena de Gabriel Doyle, entre otros. En cine, participó en el largometraje Séptimo y en el corto Una madre es demasiado.

Paralelamente desarrolló una intensa labor pedagógica durante más de tres décadas, tanto de manera particular como en instituciones culturales y educativas, entre ellas el Centro Cultural General San Martín, la Fundación Amigos del Teatro San Martín y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, donde además ejerció tareas de coordinación académica vinculadas a la enseñanza teatral.