Alerta máxima: Reino Unido advierte que un atentado terrorista es “muy probable”

Intervención policial en Golders Green, donde apuñaron a dos personas el 29 de abril.

El Reino Unido elevó su nivel de amenaza terrorista a “grave”, el segundo más alto de su escala, tras una serie de ataques antisemitas registrados en Londres, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad interna.

La medida implica que un atentado es considerado “altamente probable” en los próximos meses, según definieron las autoridades a partir de evaluaciones de inteligencia.

Preocupación en el Reino Unido por posible ataque terrorista.

El cambio se produjo luego de un ataque con arma blanca en el barrio londinense de Golders Green, donde dos hombres judíos resultaron gravemente heridos en un hecho que fue investigado como terrorismo.

Desde el gobierno británico aclararon que la suba del nivel de alerta no responde únicamente a ese episodio puntual, sino a un aumento general del riesgo, vinculado tanto a extremismo islamista como a grupos de ultraderecha y amenazas impulsadas por actores estatales.

En paralelo, se dispuso reforzar la seguridad en instituciones de la comunidad judía, como escuelas y sinagogas, en medio de un crecimiento de incidentes antisemitas que se viene registrando en el país.

La policía londinense se despliega por la capital británica.

El caso que desencadenó la decisión generó fuerte conmoción en sectores de la sociedad británica, especialmente en barrios con importante presencia judía, donde crece la sensación de vulnerabilidad frente a posibles nuevos ataques.

Además, en los últimos meses se habían registrado otros episodios, como intentos de incendiar sinagogas o ataques contra infraestructura vinculada a esa comunidad, lo que reforzó el diagnóstico de un escenario de riesgo en aumento.