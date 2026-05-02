Adolescentes andaban en dos autos robados y se tirotearon con la policía

Tres menores de 15 años que circulaban a bordo de dos automóviles robados a mano armada pocas horas antes fueron aprehendidos el viernes por personal policial y de Prefectura Naval Argentina tras una persecución en la zona norte de la ciudad.



Fueron efectivos de la comisaría sexta y del Grupo de Prevención Motorizada quienes comenzaron la persecución al detectar la circulación de dos vehículos con pedido de secuestro activo por robos automotores agravados cometidos momentos antes.



emprendieron la fuga

los imputados efectuaron detonaciones contra el personal policial

a aprehensión de tres de los involucrados mientras que otros dos sujetos armados lograron darse a la fuga

barrio Etchepare

n Peugeot 208 y una camioneta Honda HR-V

Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

Al advertir la presencia policial, los ocupantes, iniciándose una persecución que culminó en una zona descampada. Durante la huida,, no registrándose efectivos lesionados.Los oficiales lograron len dirección al. En el lugar secuestraron u, ambos con pedido de secuestro activo.Desde ellabraron las diligencias de rigor y la certificación de domicilios de los imputados, continuando la investigación para dar con los prófugos.