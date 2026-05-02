Adolescentes andaban en dos autos robados y se tirotearon con la policía
Tienen 15 años. Los aprehendieron en inmediaciones del arroyo La Tapera. Se formó una causa penal.
2 de Mayo de 2026 09:57
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tres menores de 15 años que circulaban a bordo de dos automóviles robados a mano armada pocas horas antes fueron aprehendidos el viernes por personal policial y de Prefectura Naval Argentina tras una persecución en la zona norte de la ciudad.
Fueron efectivos de la comisaría sexta y del Grupo de Prevención Motorizada quienes comenzaron la persecución al detectar la circulación de dos vehículos con pedido de secuestro activo por robos automotores agravados cometidos momentos antes.
Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, iniciándose una persecución que culminó en una zona descampada. Durante la huida, los imputados efectuaron detonaciones contra el personal policial, no registrándose efectivos lesionados.
Los oficiales lograron la aprehensión de tres de los involucrados mientras que otros dos sujetos armados lograron darse a la fuga en dirección al barrio Etchepare. En el lugar secuestraron un Peugeot 208 y una camioneta Honda HR-V, ambos con pedido de secuestro activo.
Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil labraron las diligencias de rigor y la certificación de domicilios de los imputados, continuando la investigación para dar con los prófugos.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar