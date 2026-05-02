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Alerta meteorológico

Con alerta amarilla y lluvias: así comienza el sábado en Mar del Plata

El primer fin de semana de mayo trae una alerta meteorológica por vientos y condiciones inestables.

Se esperan chaparrones para el resto de la jornada.

2 de Mayo de 2026 08:13

Por Redacción 0223

PARA 0223

La mañana comenzó con chaparrones y 7 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , junto con una alerta amarilla por fuertes vientos vigente hasta la tarde.

La alerta amarilla rige hasta la tarde de este sábado.

Con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h desde el sector sur, y una mínima de 7 grados y una máxima de 15, así se presenta el primer sábado de mayo.

Durante el transcurso del día se mantendrán los chaparrones, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones, que recién descenderán hacia la noche, cuando el cielo se mantenga nublado.

A abrigarse: la máxima será de 15 grados

Para el domingo, la mínima será de 5 grados y la máxima de 16. Las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá mayormente nublado, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El SMN recomienda evitar salir y conducir con mayor precaución

Ante la alerta meteorológica por vientos fuertes, el SMN recomienda:

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  • Evitar salir.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
  • No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tener precaución al conducir.

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