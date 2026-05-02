Con alerta amarilla y lluvias: así comienza el sábado en Mar del Plata

Se esperan chaparrones para el resto de la jornada.

La mañana comenzó con chaparrones y 7 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , junto con una alerta amarilla por fuertes vientos vigente hasta la tarde.



La alerta amarilla rige hasta la tarde de este sábado.

Con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h desde el sector sur, y una mínima de 7 grados y una máxima de 15, así se presenta el primer sábado de mayo.

Durante el transcurso del día se mantendrán los chaparrones, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones, que recién descenderán hacia la noche, cuando el cielo se mantenga nublado.



A abrigarse: la máxima será de 15 grados

Para el domingo, la mínima será de 5 grados y la máxima de 16. Las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá mayormente nublado, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El SMN recomienda evitar salir y conducir con mayor precaución

Ante la alerta meteorológica por vientos fuertes, el SMN recomienda: