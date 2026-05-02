Con alerta amarilla y lluvias: así comienza el sábado en Mar del Plata
El primer fin de semana de mayo trae una alerta meteorológica por vientos y condiciones inestables.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La mañana comenzó con chaparrones y 7 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , junto con una alerta amarilla por fuertes vientos vigente hasta la tarde.
Con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h desde el sector sur, y una mínima de 7 grados y una máxima de 15, así se presenta el primer sábado de mayo.
Durante el transcurso del día se mantendrán los chaparrones, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones, que recién descenderán hacia la noche, cuando el cielo se mantenga nublado.
Para el domingo, la mínima será de 5 grados y la máxima de 16. Las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá mayormente nublado, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Ante la alerta meteorológica por vientos fuertes, el SMN recomienda:
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- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.
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