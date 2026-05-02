Meses sin cobrar, falta de medicación y recortes: la crisis que golpea a un reconocido centro de Mar del Plata

Incertidumbre y angustia son dos de las palabras que definen la situación del hogar permanente y centro de día "Dar Más" que brinda asistencia para personas con discapacidad intelectual.

La institución funciona desde el 2003 en el barrio El Sosiego y ayuda a 40 jóvenes que son acompañados por 38 trabajadores entre terapistas, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, profesores de educación física, enfermeros y trabajadores de la salud.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a vivir una fuerte crisis por la falta de pago de las obras sociales a las prestaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los asistentes. "A partir de la pensión por discapacidad, ya sea nacional o provincial, los chicos tienen cobertura de Ioma o Incluir Salud", comentó Silvina López, representante legal de la Asociación Civil Dar Más, en diálogo con 0223.

En un contexto de incumplimiento de la Ley de Discapacidad y valores profesionales desactualizados para cubrir las necesidades del servicio, "estamos sufriendo una grave situación económica en las instituciones de Mar del Plata. No llegamos a cubrir las necesidades básicas y los sueldos, que son el gasto más importante que tiene la institución".

De modo que "se hace muy difícil poder sostener todo cuando llevamos entre cinco y nueve meses de atraso en pagos, sumado a que los montos prestacionales no son acordes a la inflación y la situación económica del país", reveló López.

Por esta situación, la institución resolvió acortar los servicios del centro de día -de cinco a tres veces por semana- y que las personas que residen en el centro de manera permanente, sean retiradas los viernes por su familias y vuelvan los lunes para continuar con las actividades.

Otro problema que se presenta desde noviembre del 2025 es la falta de entrega de medicación por parte de Incluir Salud. Mucho de los chicos tienen patologías como la epilepsia que sin tratamiento empiezan con crisis que deterioran fuertemente su calidad de vida.

"Hasta eso tenemos que cubrir hoy en día, pidiendo por favor a la gente que nos ayude. No solamente no nos pagan las prestaciones, sino que tenemos que hacer malabares para conseguir a nivel municipal, provincial o nacional la medicación. Son varios frentes que estamos llevando adelante y se nos dificulta mucho", declaró.

Con un panorama que cada día parece más desolador, "necesitamos de la ayuda de todos y que la Ley en Discapacidad se cumpla. Desde la experiencia personal, que hace 29 años que trabajo en esto, siento que estamos retrocediendo en esta lucha de derechos que hemos llevado adelante durante tantos años", concluyó.

Sin respuestas y con deudas acumuladas, en “Dar Más” sostienen la atención como pueden. No obstante, sin los pagos al día y una legislación que los respalde, el futuro de más de 40 personas, está en riesgo.