Atención conductores: el nuevo costo para circular en Mar del Plata que te puede arruinar el mes

Los propietarios de vehículos en Mar del Plata y toda la provincia enfrentan un nuevo golpe al bolsillo tras confirmarse el segundo aumento del año para poder circular legalmente. El costo del trámite obligatorio de la VTV ya roza los $100.000 para autos particulares, una cifra que despertó fuertes quejas entre los usuarios por considerarla excesiva en relación al servicio prestado. Esta actualización tarifaria impacta de lleno en la economía doméstica, transformando el mantenimiento básico de cualquier unidad en un gasto difícil de afrontar para el trabajador promedio.

A la suba de precios se suma el malestar por la implementación del cronograma de vencimientos según la terminación de la patente, que muchos conductores consideran demasiado acelerado. El sistema actual obliga a realizar las revisiones con una frecuencia que no da respiro, generando cuellos de botella en las plantas verificadoras y multas automáticas para quienes no logran conseguir turno a tiempo. La velocidad con la que caducan los permisos vigentes pone bajo presión constante a los titulares, quienes ven cómo los plazos se acortan mientras los costos operativos no paran de subir.

El esquema no contempla prórrogas ni les da respiro a los conductores.

Qué puede pasar con el futuro de la VTV

La incertidumbre sobre el futuro del sistema crece ante la posibilidad de que talleres privados se sumen a la prestación del servicio para intentar descomprimir la demanda actual. Sin embargo, por el momento los conductores bonaerenses deben seguir lidiando con un esquema rígido que no contempla prórrogas significativas ni beneficios por buen mantenimiento. Mientras el debate sobre la eficiencia del control sigue abierto, la única certeza para el vecino es que cada mes de retraso en el trámite representa un riesgo financiero mayor ante la rigurosidad de los controles viales.

Para evitar que el trámite termine por arruinar el presupuesto mensual, se recomienda verificar con antelación la fecha de caducidad y separar el dinero necesario antes de que lleguen nuevos ajustes. La disparidad de criterios entre jurisdicciones y la falta de beneficios para jubilados con haberes mínimos -salvo excepciones muy puntuales- refuerzan la percepción de un sistema con fines netamente recaudatorios. Con turnos que vuelan y precios que se disparan, cumplir con la normativa vigente se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos para cualquiera que necesite usar su auto a diario.