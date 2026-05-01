Atención conductores: si no hacés este trámite antes de fin de mes, no podés circular por Mar del Plata

El cronograma de la verificación técnica vehicular (VTV) establece que durante todo el mes de mayo deben realizar el trámite los conductores con patentes terminadas en 5. Esta medida es un requisito indispensable para circular de manera legal por las calles de Mar del Plata y las rutas de toda la provincia. Al respecto, las autoridades señalaron que la seguridad vial es una prioridad y estos controles periódicos salvan vidas.

Para cumplir con la obligación, los titulares deben solicitar un turno previo a través de la página web oficial y presentarse con la documentación del vehículo. Quienes no realicen la inspección antes de que termine el mes se exponen a multas severas y a la retención inmediata de la licencia de conducir. Por supuesto, no se puede manejar con la oblea vencida ya que representa una falta grave que podría poner en riesgo el presupuesto personal.

Es clave revisar frenos, luces y emisión de gases.

De qué consta el proceso de revisión en la provincia de Buenos Aires

El proceso de revisión incluye la verificación de frenos, luces, dirección y la emisión de gases contaminantes para garantizar que la unidad esté en condiciones óptimas. Durante los operativos de control que se realizan en los accesos a la Costa, los agentes de tránsito son terminantes al exigir el certificado vigente. Según explicaron, el trámite es rápido y busca evitar siniestros viales causados por fallas mecánicas que son totalmente evitables.

Es fundamental no dejar el trámite para los últimos días, ya que la demanda suele saturar el sistema de turnos en las plantas de la región. Los conductores deben recordar que contar con la verificación aprobada es una condición necesaria para que la cobertura del seguro tenga validez ante cualquier incidente. Los controles, sobre todo durante fines de semana largos, se intensificarán para asegurar que todos los vehículos cumplan la norma.